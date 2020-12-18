В ИИХФ прокомментировали новые случаи коронавируса перед МЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно новых случаев коронавируса.

Накануне молодежного чемпионата мира выявлены новые случаи заражения коронавирусом у команд-участниц. За последние сутки коронавирус выявлен у восьми хоккеистов сборной Швеции и двоих представителей команды Германии. Все они сейчас отправлены на самоизоляцию. В то же время вся немецкая команда помещена на карантин до 24 декабря, шведы — до 21 декабря.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 24 декабря по 5 января.

«Во время полета все протоколы безопасности были соблюдены. Игроки и тренеры были в масках во время всего путешествия, — говорится в сообщении ИИХФ. — Мы будем работать со всеми случаями, если они появятся. Однако мы уверены, что мы сделали все возможное для обеспечения слабой возможности передачи вируса.

После карантина и результатов тестов мы сможем спокойно перейти к тренировкам и соревнованиям.

Мы верим в установленный процесс и в то, что вместе мы сможем провести молодежный ЧМ, стартующий 25 декабря, в безопасных и чистых условиях".

