В ИИХФ прокомментировали новые случаи коронавируса перед МЧМ
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно новых случаев коронавируса.
Накануне молодежного чемпионата мира выявлены новые случаи заражения коронавирусом у команд-участниц. За последние сутки коронавирус выявлен у восьми хоккеистов сборной Швеции и двоих представителей команды Германии. Все они сейчас отправлены на самоизоляцию. В то же время вся немецкая команда помещена на карантин до 24 декабря, шведы — до 21 декабря.
Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 24 декабря по 5 января.
«Во время полета все протоколы безопасности были соблюдены. Игроки и тренеры были в масках во время всего путешествия, — говорится в сообщении ИИХФ. — Мы будем работать со всеми случаями, если они появятся. Однако мы уверены, что мы сделали все возможное для обеспечения слабой возможности передачи вируса.
После карантина и результатов тестов мы сможем спокойно перейти к тренировкам и соревнованиям.
Мы верим в установленный процесс и в то, что вместе мы сможем провести молодежный ЧМ, стартующий 25 декабря, в безопасных и чистых условиях".
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