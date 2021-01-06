Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

В Госдуме прокомментировали антироссийский плакат финского болельщика

17:30
6 января. Эдмонтон. Россия U20 — Финляндия U20 — 1:4. Фото ИИХФ
6 января. Эдмонтон. Россия U20 — Финляндия U20 — 1:4. Фото ИИХФ
Теги:

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент на хоккейном матче между сборными России и Финляндии (1:4) на молодежном чемпионате мира, когда один из финских болельщиков поднял плакат, на котором было написано «Рюсся свергнуты».

— Таких людей, как тот придурок вчера с плакатом «Рюсси», единицы. Я сам болею за «Йокерит» и знаю, как финские болельщики относятся к русским. Я вижу, что во время матчей с нашими командами все по-дружески, по-братски относятся друг к другу и никаких проблем нет. Но такие инциденты единичны. К сожалению, и у нас таких придурков хватает.

Команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021. Ранее россияне разгромно уступили канадцам (0:5) в полуфинале турнира.

(Константин Колмаков)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир