В Госдуме прокомментировали антироссийский плакат финского болельщика

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент на хоккейном матче между сборными России и Финляндии (1:4) на молодежном чемпионате мира, когда один из финских болельщиков поднял плакат, на котором было написано «Рюсся свергнуты».

— Таких людей, как тот придурок вчера с плакатом «Рюсси», единицы. Я сам болею за «Йокерит» и знаю, как финские болельщики относятся к русским. Я вижу, что во время матчей с нашими командами все по-дружески, по-братски относятся друг к другу и никаких проблем нет. Но такие инциденты единичны. К сожалению, и у нас таких придурков хватает.

Команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021. Ранее россияне разгромно уступили канадцам (0:5) в полуфинале турнира.

(Константин Колмаков)