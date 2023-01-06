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В финале МЧМ-2023 между Чехией и Канадой будет овертайм

Евгений Козинов
Корреспондент
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6 января. Финал МЧМ-2023. Чехия - Канада.
Фото Global Look Press

Сборные Чехии и Канады не смогли выявить победителя в основное время финала молодежного чемпионата мира-2023.

В первом периоде канадцы открыли счет благодаря реализованному большинству — шайбу забросил Дилан Гюнтер. Во втором периоде они удвоили преимущество благодаря голу Шейна Райта.

Чехам удалось отыграться в третьем периоде, забросив две шайбы меньше чем за минуту. Сначала Иржи Кулих сделал счет 1:2, а затем Якуб Кош восстановил равновесие.

Хоккей
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Чехия за минуту сравняла счет в финале МЧМ-2023 против Канады
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