В финале МЧМ-2023 между Чехией и Канадой будет овертайм

Сборные Чехии и Канады не смогли выявить победителя в основное время финала молодежного чемпионата мира-2023.

В первом периоде канадцы открыли счет благодаря реализованному большинству — шайбу забросил Дилан Гюнтер. Во втором периоде они удвоили преимущество благодаря голу Шейна Райта.

Чехам удалось отыграться в третьем периоде, забросив две шайбы меньше чем за минуту. Сначала Иржи Кулих сделал счет 1:2, а затем Якуб Кош восстановил равновесие.