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В ФХР подтвердили информацию о техническом поражении сборной России от Словакии на МЧМ

21:41
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Сборной России будет засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче МЧМ со Словакией из-за одного случая заражения коронавирусом в команде.

Информацию «СЭ» подтвердили в пресс-службе ФХР.

Матч должен был начаться 30 декабря в 00.30 по московскому времени.

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