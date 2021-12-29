В ФХР подтвердили информацию о техническом поражении сборной России от Словакии на МЧМ

Сборной России будет засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче МЧМ со Словакией из-за одного случая заражения коронавирусом в команде.

Информацию «СЭ» подтвердили в пресс-службе ФХР.

Матч должен был начаться 30 декабря в 00.30 по московскому времени.