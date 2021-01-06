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В ФХР поблагодарили болельщиков после поражения от Финляндии

06:15
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Федерация хоккея России (ФХР) поблагодарила болельщиков, поддерживавших молодежную сборную страны. Россияне уступили Финляндии (1:4) и заняли четвертое место на МЧМ-2021.

«Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!» — говорится в Twitter ФХР.

В финале турнира играют сборные Канады и США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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