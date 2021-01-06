В ФХР поблагодарили болельщиков после поражения от Финляндии
06:15
Федерация хоккея России (ФХР) поблагодарила болельщиков, поддерживавших молодежную сборную страны. Россияне уступили Финляндии (1:4) и заняли четвертое место на МЧМ-2021.
Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!— Хоккей России (@russiahockey) January 6, 2021
?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/pJ76jJcNjX
«Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!» — говорится в Twitter ФХР.
В финале турнира играют сборные Канады и США.
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