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Участие Лафренье в матчах МЧМ все еще остается под вопросом

18:06
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Участие нападающего молодежной сборной Канады Алексиса Лафренье в матчах МЧМ все еще остается под вопросом. Ранее канадец прошел медосбледование, которое не выявило у него перелома или разрыва связок колена.

— Мы ждем консультации от двух специалистов из Миннесоты и Монреаля, — приводит слова агента игрока в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи. — Только после этого примем окончательное решение. Алексис очень хочет еще сыграть на турнире. Но мы также должны думать о будущем хоккеиста.

Это слишком важное решение, чтобы неоправданно рисковать. И если мы узнаем, что существуют хоть каике-то сомнения, то не пойдем на этот риск.

Лафренье получил травму в матче против России (0:6).

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