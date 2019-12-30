Участие Лафренье в матчах МЧМ все еще остается под вопросом

Участие нападающего молодежной сборной Канады Алексиса Лафренье в матчах МЧМ все еще остается под вопросом. Ранее канадец прошел медосбледование, которое не выявило у него перелома или разрыва связок колена.

— Мы ждем консультации от двух специалистов из Миннесоты и Монреаля, — приводит слова агента игрока в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи. — Только после этого примем окончательное решение. Алексис очень хочет еще сыграть на турнире. Но мы также должны думать о будущем хоккеиста.

Это слишком важное решение, чтобы неоправданно рисковать. И если мы узнаем, что существуют хоть каике-то сомнения, то не пойдем на этот риск.

Лафренье получил травму в матче против России (0:6).