У России всего одна победа над Чехией в основное время в семи последних матчах МЧМ
Во втором туре молодежного чемпионата мира-2021 сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив чехам (0:2), ставшим в последние годы одним из самых неудобных соперников. В семи последних встречах россияне добились всего одной победы над Чехией в основное время. По разу наша команда дожимала соперников в овертайме и по буллитам, потерпев четыре поражения.
Последние восемь матчей сборных России и Чехии на МЧМ
|
Дата
|
Страна
|
Тренер
|
Стадия
|
Счет
|
31.12.2010
|
США
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
8:3
|
02.01.2012
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
1/4 финала
|
2:1 ОТ
|
31.12.2014
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
1:4
|
26.12.2015
|
Финляндия
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
2:1 Б
|
26.12.2017
|
США
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
4:5
|
28.12.2018
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
2:1
|
26.12.2019
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
3:4
|
28.12.2020
|
Канада
|
Игорь Ларионов
|
Гр.турнир
|
0:2
Помимо чехов положительный баланс с российской сборной в последние десять лет сумели создать команды Финляндии (+1) и Швеции (+4). Причем шведы, гениально играющие на групповых этапах, все равно проигрывали россиянам самые важные матчи. Кроме финала чемпионата мира-2012, судьбу которого решил единственный гол Мики Зибанежада в овертайме.
Соперники сборной России на последних десяти МЧМ
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
Поражения
|
+/-
|
Швейцария
|
8
|
8
|
0
|
+8
|
Словакия
|
5
|
5
|
0
|
+5
|
Дания
|
4
|
4
|
0
|
+4
|
Белоруссия
|
2
|
2
|
0
|
+2
|
Германия
|
2
|
2
|
0
|
+2
|
Латвия
|
2
|
2
|
0
|
+2
|
Канада
|
9
|
5
|
4
|
+1
|
Норвегия
|
1
|
1
|
0
|
+1
|
США
|
10
|
5
|
5
|
0
|
Финляндия
|
3
|
1
|
2
|
-1
|
Чехия
|
7
|
3
|
4
|
-1
|
Швеция
|
10
|
3
|
7
|
-4
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