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У России всего одна победа над Чехией в основное время в семи последних матчах МЧМ

20:18
Россия уступила Чехии. Фото ФХР.
Россия уступила Чехии. Фото ФХР.
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Во втором туре молодежного чемпионата мира-2021 сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив чехам (0:2), ставшим в последние годы одним из самых неудобных соперников. В семи последних встречах россияне добились всего одной победы над Чехией в основное время. По разу наша команда дожимала соперников в овертайме и по буллитам, потерпев четыре поражения.

Последние восемь матчей сборных России и Чехии на МЧМ

Дата

Страна

Тренер

Стадия

Счет

31.12.2010

США

Валерий Брагин

Гр.турнир

8:3

02.01.2012

Канада

Валерий Брагин

1/4 финала

2:1 ОТ

31.12.2014

Канада

Валерий Брагин

Гр.турнир

1:4

26.12.2015

Финляндия

Валерий Брагин

Гр.турнир

2:1 Б

26.12.2017

США

Валерий Брагин

Гр.турнир

4:5

28.12.2018

Канада

Валерий Брагин

Гр.турнир

2:1

26.12.2019

Канада

Валерий Брагин

Гр.турнир

3:4

28.12.2020

Канада

Игорь Ларионов

Гр.турнир

0:2

Помимо чехов положительный баланс с российской сборной в последние десять лет сумели создать команды Финляндии (+1) и Швеции (+4). Причем шведы, гениально играющие на групповых этапах, все равно проигрывали россиянам самые важные матчи. Кроме финала чемпионата мира-2012, судьбу которого решил единственный гол Мики Зибанежада в овертайме.

Соперники сборной России на последних десяти МЧМ

Команда

Матчи

Победы

Поражения

+/-

Швейцария

8

8

0

+8

Словакия

5

5

0

+5

Дания

4

4

0

+4

Белоруссия

2

2

0

+2

Германия

2

2

0

+2

Латвия

2

2

0

+2

Канада

9

5

4

+1

Норвегия

1

1

0

+1

США

10

5

5

0

Финляндия

3

1

2

-1

Чехия

7

3

4

-1

Швеция

10

3

7

-4

(Кирилл Бурдаков)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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