У России всего одна победа над Чехией в основное время в семи последних матчах МЧМ

Во втором туре молодежного чемпионата мира-2021 сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив чехам (0:2), ставшим в последние годы одним из самых неудобных соперников. В семи последних встречах россияне добились всего одной победы над Чехией в основное время. По разу наша команда дожимала соперников в овертайме и по буллитам, потерпев четыре поражения.

Последние восемь матчей сборных России и Чехии на МЧМ

Дата Страна Тренер Стадия Счет 31.12.2010 США Валерий Брагин Гр.турнир 8:3 02.01.2012 Канада Валерий Брагин 1/4 финала 2:1 ОТ 31.12.2014 Канада Валерий Брагин Гр.турнир 1:4 26.12.2015 Финляндия Валерий Брагин Гр.турнир 2:1 Б 26.12.2017 США Валерий Брагин Гр.турнир 4:5 28.12.2018 Канада Валерий Брагин Гр.турнир 2:1 26.12.2019 Канада Валерий Брагин Гр.турнир 3:4 28.12.2020 Канада Игорь Ларионов Гр.турнир 0:2

Помимо чехов положительный баланс с российской сборной в последние десять лет сумели создать команды Финляндии (+1) и Швеции (+4). Причем шведы, гениально играющие на групповых этапах, все равно проигрывали россиянам самые важные матчи. Кроме финала чемпионата мира-2012, судьбу которого решил единственный гол Мики Зибанежада в овертайме.

Соперники сборной России на последних десяти МЧМ

Команда Матчи Победы Поражения +/- Швейцария 8 8 0 +8 Словакия 5 5 0 +5 Дания 4 4 0 +4 Белоруссия 2 2 0 +2 Германия 2 2 0 +2 Латвия 2 2 0 +2 Канада 9 5 4 +1 Норвегия 1 1 0 +1 США 10 5 5 0 Финляндия 3 1 2 -1 Чехия 7 3 4 -1 Швеция 10 3 7 -4

(Кирилл Бурдаков)