Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в Twitter опубликовал ссылку на интервью 2017 года. В нем он рассказывал о работе под руководством главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина. Панарин под руководством Брагина завоевал золото молодежного ЧМ-2011.

— Валерий Николаевич рассказывал, что ему говорили: «Да не бери его» До последнего решалось, кто поедет, — рассказал Панарин. — У него как-то получалось сплотить команду. Все играли сердцем на команду.

Ко мне он всегда относился как к школьнику, что я ржу на собрании. Как-то так получалось. Относился как к разгильдяю, но я радовался, что хоть какое-то внимание мне уделяет, уверенность приходила.

Его все любили, хоть он и выглядел суровым. Это было такое отцовское ворчание.

4 января молодежная сборная России под руководством Брагина проведет игру 1/2 финала МЧМ против Швеции.