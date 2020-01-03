«У него как-то получалось сплотить команду». Панарин — о Брагине
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в Twitter опубликовал ссылку на интервью 2017 года. В нем он рассказывал о работе под руководством главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина. Панарин под руководством Брагина завоевал золото молодежного ЧМ-2011.
О Валерее Брагине 26.12.2017 https://t.co/RyVHNBQsEy с помощью @YouTube— Artemiy Panarin (@artemiypanarin) January 3, 2020
— Валерий Николаевич рассказывал, что ему говорили: «Да не бери его» До последнего решалось, кто поедет, — рассказал Панарин. — У него как-то получалось сплотить команду. Все играли сердцем на команду.
Ко мне он всегда относился как к школьнику, что я ржу на собрании. Как-то так получалось. Относился как к разгильдяю, но я радовался, что хоть какое-то внимание мне уделяет, уверенность приходила.
Его все любили, хоть он и выглядел суровым. Это было такое отцовское ворчание.
4 января молодежная сборная России под руководством Брагина проведет игру 1/2 финала МЧМ против Швеции.