МЧМ по хоккею 2022
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Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022

28 декабря, 23:40
Молодежная сборная США. Фото IIHF
Молодежная сборная США. Фото IIHF
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Международная федерация хоккея отменила матч молодежного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. В составе сборной США выявлено два случая заражения коронавирусом.

Американской команде присуждено техническое поражение со счетом 0:1.

Турнирное положение в группе В: Швеции — 6 очков (2 матча), Россия — 3 (2), Швейцария — 3 (2), США — 3 (2), Словакия — 0 (2).

Матч сборных России и США запланирован в ночь на 1 января.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде