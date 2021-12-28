Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
28 декабря, 23:40
Международная федерация хоккея отменила матч молодежного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. В составе сборной США выявлено два случая заражения коронавирусом.
Американской команде присуждено техническое поражение со счетом 0:1.
Турнирное положение в группе В: Швеции — 6 очков (2 матча), Россия — 3 (2), Швейцария — 3 (2), США — 3 (2), Словакия — 0 (2).
Матч сборных России и США запланирован в ночь на 1 января.
01.01.2022 | США U20 — Россия U20
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