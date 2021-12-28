Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022

Международная федерация хоккея отменила матч молодежного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. В составе сборной США выявлено два случая заражения коронавирусом.

Американской команде присуждено техническое поражение со счетом 0:1.

Турнирное положение в группе В: Швеции — 6 очков (2 матча), Россия — 3 (2), Швейцария — 3 (2), США — 3 (2), Словакия — 0 (2).

Матч сборных России и США запланирован в ночь на 1 января.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20