Турнирная таблица в группе сборной Канады после технического поражения Чехии на МЧМ-2022

Международная федерация хоккея отменила матч молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и Чехии.

В составе чешской команды выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Чехии присуждено техническое поражение со счетом 0:1.

Турнирное положение в группе А: Финляндия — 9 очков (3 матча), Канада — 6 (2), Германия — 2 (2), Чехия 1 (3), Австрия — 0 (2).

В ночь на 30 декабря запланирован матч Канада — Германия.