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Турнирная таблица в группе сборной Канады после технического поражения Чехии на МЧМ-2022

20:19
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Международная федерация хоккея отменила матч молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и Чехии.

В составе чешской команды выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Чехии присуждено техническое поражение со счетом 0:1.

Турнирное положение в группе А: Финляндия — 9 очков (3 матча), Канада — 6 (2), Германия — 2 (2), Чехия 1 (3), Австрия — 0 (2).

В ночь на 30 декабря запланирован матч Канада — Германия.

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Анна Горшкова все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде