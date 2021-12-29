Турнирная таблица в группе сборной Канады после технического поражения Чехии на МЧМ-2022
20:19
Международная федерация хоккея отменила матч молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и Чехии.
В составе чешской команды выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Чехии присуждено техническое поражение со счетом 0:1.
Турнирное положение в группе А: Финляндия — 9 очков (3 матча), Канада — 6 (2), Германия — 2 (2), Чехия 1 (3), Австрия — 0 (2).
В ночь на 30 декабря запланирован матч Канада — Германия.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю