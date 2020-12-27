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Три игрока сборной Германии отбыли карантин и могут присоединиться к команде на МЧМ

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Три игрока молодежной сборной Германии получили разрешение присоединиться к команде. Они отбыли обязательный карантин, который предписывает специальный медицинский протокол молодежного чемпионата мира-2021, сообщает сайт ИИХФ.

Напомним, что сборная Германии проиграла на старте турнира Финляндии (3:5) и Канаде (2:16). Команда была вынуждена выходить на матчи в неполные три звена.

Также все представители тренерского штаба и персонала молодежной сборной Швеции отбыли карантин.

По итогам последнего тестирования новых случаев заражения коронавирусом в составах команд не выявлено.

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