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13 декабря, 23:15

Третьяк заявил, что ИИХФ не обращалась по поводу участия сборной России в молодежном ЧМ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что международная федерация хоккея (ИИХФ) не обращалась к ФХР по поводу возвращения сборной России на молодежный чемпионат мира.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что, по его информации, телеканал TSN намерен вернуть сборную России на молодежный чемпионат мира.

«Я видел публикацию, но что я могу прокомментировать? Это надо у канадцев спрашивать. Надежда всегда есть, но у нас на эту тему никаких контактов [с ИИХФ] не было. Но если они хотят, то мы всегда готовы, хоть завтра. Решает международная федерация, где канадцы имеют большой вес, поживем — увидим. Пока только разговоры, официально мы ничего не получали», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Решением ИИХФ россияне с февраля 2022 года не могут выступать на международных соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. В начале следующего года ИИХФ обсудит вопрос о продлении запрета.

Источник: ТАСС
Владислав Третьяк
ФХР
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