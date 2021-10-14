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Третьяк прокомментировал назначение Браташа на пост главного тренера молодежной сборной России

17:03
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил перемены в тренерском штабе молодежной сборной России. Главным тренером молодежки назначен Олег Браташ.

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборных связаны с необходимостью повышения эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/83079/

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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