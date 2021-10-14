Третьяк прокомментировал назначение Браташа на пост главного тренера молодежной сборной России
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил перемены в тренерском штабе молодежной сборной России. Главным тренером молодежки назначен Олег Браташ.
«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборных связаны с необходимостью повышения эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — цитирует Третьяка сайт ФХР.
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