Третьяк опроверг информацию, что строительство ледового дворца в Новосибирске отстает от графика

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о строительстве нового ледового дворца в Новосибирске к МЧМ-2023.

— Это неправильная информация, что строительство отстает от плана, — сказал Третьяк. — Мы за всем следим. Федерация и оргкомитет работают слаженно. Мы на связи с администрацией Новосибирска. Все идет по плану, никаких срывов не будет. МЧМ пройдет в Новосибирске и в Омске по графику, который мы наметили.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.