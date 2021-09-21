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МЧМ по хоккею 2021
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Третьяк опроверг информацию, что строительство ледового дворца в Новосибирске отстает от графика

14:55
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Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о строительстве нового ледового дворца в Новосибирске к МЧМ-2023.

— Это неправильная информация, что строительство отстает от плана, — сказал Третьяк. — Мы за всем следим. Федерация и оргкомитет работают слаженно. Мы на связи с администрацией Новосибирска. Все идет по плану, никаких срывов не будет. МЧМ пройдет в Новосибирске и в Омске по графику, который мы наметили.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.

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Михаил Скрыль все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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