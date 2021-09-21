Третьяк опроверг информацию, что строительство ледового дворца в Новосибирске отстает от графика
Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о строительстве нового ледового дворца в Новосибирске к МЧМ-2023.
— Это неправильная информация, что строительство отстает от плана, — сказал Третьяк. — Мы за всем следим. Федерация и оргкомитет работают слаженно. Мы на связи с администрацией Новосибирска. Все идет по плану, никаких срывов не будет. МЧМ пройдет в Новосибирске и в Омске по графику, который мы наметили.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю