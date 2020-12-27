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Тренер вратарей молодежки Хабибулин покинул расположение сборной из-за смерти отца

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Тренер вратарей молодежной сборной России Николай Хабибулин покинул расположение национальной команды на чемпионате мира. Как сообщает пресс-служба ФХР, у специалиста умер отец, и он отправился домой.

Исполнять обязанности Хабибулина будет тренер вратарей национальной сборной Рашит Давыдов.

Россия стартовала на молодежном ЧМ с победы над США со счетом 5:3. Следующий матч россияне проведут 28 декабря против Чехии.

Редакция «СЭ» выражает соболезнование Николаю и его семье.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1342946801075113984

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