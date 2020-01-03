Тренер Швеции рассказал, какие сложности ждут его команду в полуфинале МЧМ-2020 с Россией

Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен поделился ожиданиями от встречи со сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира. Игра в Остраве состоится в субботу, 4 января. Начало — в 17.00 (время московское).

— Какие сложности рождает матч со сборной России?

— Это сильная команда. И крупногабаритная. Хороша в обороне. И играет очень быстро, при том что мастеровита. То, как мы будем распоряжаться шайбой и управлять темпом игры, будет очень важно.

— Перепосев с полуфиналов по идее должен идти вашей команде на пользу, поскольку вы заняли первое место в рейтинге. Видите ли вы его преимущества?

— Особо не думал об этом. Помню взрослый чемпионат мира в Братиславе, где как раз и ввели эти изменения. И ввели правило, по которому в финале не пробивают послематчевые броски. Правило и правило, мы его просто принимаем.

— Как вы оцениваете выступление Расмуса Сандина, играющего с травмой кисти?

— Он играет так же хорошо, как и в прошлом году. Но он, конечно, стал старше, добрал в лидерских качествах — он важный человек в нашей раздевалке, на лавке и на льду. Он получил хороший опыт, играя в системе «Торонто». Очень важный игрок. То, что он играет с травмой, многое говорит о его характере. Он хочет играть и максимально помогать, несмотря на повреждение. Он с самого начала говорил мне, что приедет на турнир, если его не поднимут в «Мэйпл Лифс». И он ни разу не сомневался, стоит ли ему принимать участие в молодежном чемпионате мира, хоть и получил травму.

— За весь турнир вы сыграли только один по-настоящему упорный матч. Вы видите в этом проблему?

— Нет. Мы же не выбирали себе соперников. (Игорь Еронко)