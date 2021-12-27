Тренер сборной Швеции: «Не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче, как в игре с Россией»

Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен поделился эмоциями после победы над Россией (6:3) в стартовом матче группового этапа МЧМ-2022.

«Удачно начали матч, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы стали играть слишком сложно. Понравилась наша агрессивность. Мы забили шесть голов — не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное — игра в защите. Думаю, мы не уступали России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а Россия — очень хорошая команда, которая создавала много моментов», — сказал Монтен.

В следующем матче на турнире Россия 28 декабря (0:30 мск) встретится со Швейцарией, Швеция в этот же день (5:30 мск) сыграет со Словакией.