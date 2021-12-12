Тренер сборной России Браташ пропустит молодежный чемпионата мира

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ пропустит чемпионат мира 2022 года по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

В октябре Браташ сменил на посту главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова. 23 ноября он был переведен на должность старшего тренера. Руководить национальной командой будет Сергей Зубов.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2022 года.