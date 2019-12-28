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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Травма Лафренье может оказаться не такой серьезной

22:55
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Как сообщал «СЭ», нападающий сборной Канады Алексис Лафренье получил травму во втором периоде матча МЧМ-2020 против России. Он столкнулся с вратарем россиян Амиром Мифтаховым, упал и подвернул левую ногу. В течение минуты Лафренье не мог встать со льда и покинул его только с помощью партнеров.

Лафренье больше появлялся на льду. Но, как сообщает в Twitter журналист RDS Стефан Лакруа, повреждение нападающего может оказаться не таким серьезным. Он может опираться на травмированную ногу.

Однако точный диагноз хоккеиста, а также перспективы его участия в оставшихся матчах турнира станут известны после углубленного медосбледования.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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