Только один россиянин попал в топ-20 лучших бомбардиров МЧМ

Нападающий Родион Амиров стал лучшим бомбардиром завершившегося молодежного чемпионата мира в сборной России.

19-летний форвард набрал 6 (2+4) очка. В списке лучших бомбардиров турнира он на 19-месте. Столько же очком имеют сразу несколько хоккеистов.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом Торонто Мейпл Лифс под общим 15-ым номером. В России он выступает за «Салават Юлаев».

Нападающий сборной США Тревор Зеграс стал лучшим бомбардиром МЧМ-2021, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков. Он также признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира.

Нападающий сборной Канады Дилан Козенс стал вторым в списке бомбардиров на МЧМ. У него 16 очков.