«Типичная Россия». Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроков

Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения в полуфинале МЧМ от России (4:5 ОТ) раскритиковал эмоциональное поведение российских игроков.

— Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия, — цитирует Эрикссона Aftonbladet.

Однако на нас это подействовало так, что придало нам дополнительные эмоции. Мы очень хотели обыграть их.

Поддержал партнера по команде и форвард Самуэль Фагемо.

— Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения.