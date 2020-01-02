Тьерри Патерлини: «Сборная России лишила нас возможности действовать агрессивно»

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Тьерри Патерлини признал, что причиной поражения (1:3) в четвертьфинале от россиян стало их умение хорошо контролировать шайбу.

— У нас были шансы и до середины матча ситуация оставалась равной, — отметил тренер. — Второй пропущенный гол нас подкосил, мы в том эпизоде слишком глубоко заигрались в зоне сборной России и пропустили контратаку. В конце нам не хватило энергии, поскольку слишком часто удалялись.

— Можете сравнить сборную России с командами, которые играли в вашей группе — шведами и финнами?

— У меня сложилось впечатление, что сегодня российская команда была очень сильна. Финны, наверное, чуть быстрее. Зато русские отлично действовали в силовом плане. У них хорошее большинство и отличный вратарь.

— Вы играли несколько пассивно, действуя от обороны, из-за того, что сборная России не позволяла вам разбежаться?

— Мы не планировали так действовать, хотя знали, что Россия очень сильна. Но ваша команда хорошо держала шайбу и не отдавала ее нам. Нам было очень сложно в отборе. Против хорошего соперника иногда приходится действовать в такой манере. Моменты у нас тоже имелись.

— Аскаров в первом периоде вытащил «мертвую» шайбу. Этот момент стал ключевым?

— Нет, это было лишь начало первого периода. Хорошо было бы тогда забить. Но наше преимущество в одну шайбу в первом периоде вряд ли заставило бы Россию нервничать.

— Согласны с мнением, что вашей команде не хватило ярких талантов в нападении?

— Если сравнить списки задрафтованных из России и Швейцарии, то разница очевидна. У нас нет ни одного игрока, выбранного в первом раунде. Наша сила заключается в большей степени в командном духе, чем мастерстве отдельных хоккеистов. (Павел Климовицкий)