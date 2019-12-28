Тай Смит: «Канада с Россией повеселятся»

Защитник сборной Канады Тай Смит поделился ожиданиями от встречи со сборной России в рамках молодежного чемпионата мира.

— Будет весело. У России сильная команда. Каждый год мы играем с Россией, и это всегда очень упорные матчи. И эта встреча не будет исключением. Обе стороны повеселятся.

— Какое из противостояний является более принципиальным для Канады — с Россией или с США?

— Я бы не выделял ни одно из них. Когда Канада играет против США или России, это всегда ожидаемые и крутые матчи для игроков и болельщиков.

— Объясните, почему канадцы в огромном количестве приезжают семьями в небольшие европейские города именно на этот турнир?

— Канада обожает хоккей. Канада обожает молодежный чемпионат мира. Это прекрасное время года. По-моему, сюда приехали две очень большие группы. Ну и наши семьи приехали поддержать. Классно же.

— В тренировочном лагере «Нью-Джерси» вы пересекались с Никитой Гусевым. Каковы были ваши впечатления от него?

— Он невероятен. Очень мастеровит. Потрясающий плеймейкер с отличным броском. Он был очень дружелюбен, хотя он куда старше, чем я. И он мне помогал в лагере «Девилз».

— Есть ли в сборной России игрок, которого вы оцениваете выше всего?

— Да там все ребята опасные. Выделять кого-то не стоит. У всех хорошие руки. И они сильны командой.

— Важно ли для Канады занять 1-е место в группе?

— Это всегда важно. Дает хорошие ощущения. Надеюсь, мы продолжим играть хорошо.

— Вы играли против Егора Замулы в Западной хоккейной лиге. Что думаете о нем?

— Крупный парень, очень высокий, у него руки длиннющие. При этом он здорово катается. Бросает мощно. Он может стать проблемой как в атаке, так и в обороне.

— Лафренье — будущая суперзвезда?

— Может быть. Он отличный хоккеист. И определенно особенный талант, которые не так часто появляются. Круто, что он играет за нас. (Игорь Еронко)