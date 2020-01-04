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«Такой хоккей нам нужен». Малкин — о победе сборной России в полуфинале МЧМ

23:09
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в своем Instagram опубликовал сообщение о победе сборной России в 1/2 финала молодежного чемпионата мира против сборной Швеции (5:4 ОТ).

Российский форвард опубликовал видео матча. «Такой хоккей нам нужен», — подписал Малкин ролик.

В финале российская команда 5 января сыграет с победителем пары Канада — Финляндия. По ходу третьего периода канадцы ведут со счетом 5:0.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B66Dtl5BiPd/

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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