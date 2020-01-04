Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в своем Instagram опубликовал сообщение о победе сборной России в 1/2 финала молодежного чемпионата мира против сборной Швеции (5:4 ОТ).

Российский форвард опубликовал видео матча. «Такой хоккей нам нужен», — подписал Малкин ролик.

В финале российская команда 5 января сыграет с победителем пары Канада — Финляндия. По ходу третьего периода канадцы ведут со счетом 5:0.