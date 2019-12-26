Форвард сборной Швеции Нильс Хегландер забил эффектный гол в матче с Финляндией на Молодежном ЧМ.

В начале второго периода в Тршинце скандинавский проспект «Ванкувера» повторил трюк россиянина Андрея Свечникова, занеся шайбу на клюшке из-за ворот в стиле «Мичиган».