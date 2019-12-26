Супергол Свечникова — теперь и на МЧМ! Его повторил шведский хоккеист
22:17
Форвард сборной Швеции Нильс Хегландер забил эффектный гол в матче с Финляндией на Молодежном ЧМ.
В начале второго периода в Тршинце скандинавский проспект «Ванкувера» повторил трюк россиянина Андрея Свечникова, занеся шайбу на клюшке из-за ворот в стиле «Мичиган».
Nils Hoglander does it again #Canucks pic.twitter.com/Um2bFBkYjH— Dennis Schellenberg (@ScoutingFactory) December 26, 2019
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