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Супергол Свечникова — теперь и на МЧМ! Его повторил шведский хоккеист

22:17
Нильс Хегландер забросил шайбу в ворота Финляндии на МЧМ в стиле Андрея Свечникова. Фото twitter.com Нильс Хегландер забросил шайбу в ворота Финляндии на МЧМ в стиле Андрея Свечникова. Фото twitter.com
Нильс Хегландер забросил шайбу в ворота Финляндии на МЧМ в стиле Андрея Свечникова. Фото twitter.com
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Форвард сборной Швеции Нильс Хегландер забил эффектный гол в матче с Финляндией на Молодежном ЧМ.

В начале второго периода в Тршинце скандинавский проспект «Ванкувера» повторил трюк россиянина Андрея Свечникова, занеся шайбу на клюшке из-за ворот в стиле «Мичиган».

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