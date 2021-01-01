В четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2021 сборная России встретится с Германией. Матч пройдет 2 января, начало — 20:00 (время московское).

Пары 1/4 финала МЧМ-2021:

Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)

Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)

Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)

США — Словакия (3 января, 6.30 мск)

Россия заняла второе место в группе B. По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по рейтингу на основе результатов группового турнира.