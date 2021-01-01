Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Стало известно время начала матча 1/4 финала МЧМ Россия — Германия

08:30
Теги:

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2021 сборная России встретится с Германией. Матч пройдет 2 января, начало — 20:00 (время московское).

Пары 1/4 финала МЧМ-2021:

Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)
Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)
Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)
США — Словакия (3 января, 6.30 мск)

Россия заняла второе место в группе B. По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по рейтингу на основе результатов группового турнира.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 54135
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир