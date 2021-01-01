Стало известно время начала матча 1/4 финала МЧМ Россия — Германия
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2021 сборная России встретится с Германией. Матч пройдет 2 января, начало — 20:00 (время московское).
Пары 1/4 финала МЧМ-2021:
Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)
Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)
Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)
США — Словакия (3 января, 6.30 мск)
Россия заняла второе место в группе B. По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по рейтингу на основе результатов группового турнира.
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