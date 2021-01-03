Стало известно время начала полуфинального матча МЧМ-2021 Россия — Канада.

Встреча состоится в ночь с 4 на 5 января по московскому времени, начало — в 2.00. Другой полуфинальный матч, США — Финляндия, также пройдет в ночь с 4 на 5 января. Начало — в 5.30 (мск).

Сборная России выиграла у США (5:3), Австрии (7:1) и Швеции (4:3 ОТ) и проиграла Чехии (0:2) на групповой стадии МЧМ-2021, после чего обыграла Германию (2:1) в четвертьфинале.