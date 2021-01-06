Стали известны соперники сборной России в групповом турнире МЧМ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала состав групп молодежного чемпионата мира 2022 года. Турнир также пройдет в Канаде.

Сборная России сыграет с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Игры пройдут в городе Ред-Дир.

В другой группе сыграют сборные Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии. Матчи пройдут в Эдмонтоне.

МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года.