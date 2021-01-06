Стали известны соперники сборной России в групповом турнире МЧМ-2022
09:45
Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала состав групп молодежного чемпионата мира 2022 года. Турнир также пройдет в Канаде.
Сборная России сыграет с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Игры пройдут в городе Ред-Дир.
В другой группе сыграют сборные Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии. Матчи пройдут в Эдмонтоне.
МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
проголосовало: 3345Все опросы
Россия — без медалей МЧМ. В чем главная причина?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю