Стали известны капитан и ассистенты капитана сборной США на МЧМ-2022

Сборная США объявила имена капитана и ассистентов капитана национальной команды на МЧМ-2022.

Капитаном станет защитник Джейк Сандерсон, его ассистентами будут защитник Брок Фэйбер и нападающие Мэттью Бенирс и Лэндон Слаггерт.

МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 по 5 января. Сборная США сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Словакии и Швейцарии.