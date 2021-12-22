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Стали известны капитан и ассистенты капитана сборной США на МЧМ-2022

09:23
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Сборная США объявила имена капитана и ассистентов капитана национальной команды на МЧМ-2022.

Капитаном станет защитник Джейк Сандерсон, его ассистентами будут защитник Брок Фэйбер и нападающие Мэттью Бенирс и Лэндон Слаггерт.

МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 по 5 января. Сборная США сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Словакии и Швейцарии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде