Стали известны капитан и ассистенты капитана сборной США на МЧМ-2022
Сборная США объявила имена капитана и ассистентов капитана национальной команды на МЧМ-2022.
Капитаном станет защитник Джейк Сандерсон, его ассистентами будут защитник Брок Фэйбер и нападающие Мэттью Бенирс и Лэндон Слаггерт.
Jake Sanderson has been named captain of the 2022 U.S. National Junior Team! @Matty_Beniers10, @Brockfaber14 and @slaggs9 will serve as alternates. ?? #WorldJuniors— USA Hockey (@usahockey) December 21, 2021
МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 по 5 января. Сборная США сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Словакии и Швейцарии.
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