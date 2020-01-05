Стала известна общая посещаемость молодежного чемпионата мира

Общая посещаемость молодежного чемпионата мира в Чехии составила 173 490 зрителей. Заполняемость трибун примерно 81 процент.

Турнир не смог побить рекорд, установленный в Финляндии в 2016 году: тогда матчи посетили 215 тысяч зрителей при заполняемости в 60 процентов.

В финале МЧМ-2020 сыграли Россия и Канада.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика