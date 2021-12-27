Гуськов займет место в воротах молодежной сборной России в матче против Швейцарии, Аскаров остался в запасе
В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 против команды Швейцарии. Стал известен состав российской команды на эту встречу.
Место в воротах тренерский штаб доверил Егору Гуськову. Ярослав Аскаров остался в запасе.
Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швейцарии:
Гуськов (Аскаров)
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков
Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарев — Юров
Стеклов, Злодеев — Зинченко — Гуслистов; Дидковский
Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
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