МЧМ по хоккею 2022
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Гуськов займет место в воротах молодежной сборной России в матче против Швейцарии, Аскаров остался в запасе

23:20
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В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 против команды Швейцарии. Стал известен состав российской команды на эту встречу.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Место в воротах тренерский штаб доверил Егору Гуськову. Ярослав Аскаров остался в запасе.

Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швейцарии:

Гуськов (Аскаров)

Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков

Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков

Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарев — Юров

Стеклов, Злодеев — Зинченко — Гуслистов; Дидковский

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде