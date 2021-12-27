Гуськов займет место в воротах молодежной сборной России в матче против Швейцарии, Аскаров остался в запасе

В ночь на вторник, 28 декабря, сборная России проведет свой второй матч групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 против команды Швейцарии. Стал известен состав российской команды на эту встречу.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Место в воротах тренерский штаб доверил Егору Гуськову. Ярослав Аскаров остался в запасе.

Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швейцарии:

Гуськов (Аскаров)

Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков

Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков

Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарев — Юров

Стеклов, Злодеев — Зинченко — Гуслистов; Дидковский

Есть состав молодёжки на второй матч чемпионата мира!



Начало игры в 00:30 по мск, смотреть — на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb ?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/lJTtQw4o1G — Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.