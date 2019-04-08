Стал известен состав молодежной сборной на Турнир четырех наций

Назван состав молодежной сборная России до 20 лет) на Турнир четырех наций, который пройдет 11-13 апреля в Пьештяны, Словакия. Это стартовое соревнование сезона для команды 2000 года рождения.

10 апреля российская сборная отправится в Пьештяны, где 11 апреля сыграет стартовый матч турнира против сверстников из сборной Словакии.

Состав команды:

Вратари: Амир Мифтахов ("Ирбис"), Дмитрий Николаев ("СКА-Варяги"), Глеб Носов ("Дизель"), Ярослав Озолин ("Реактор").



Защитники: Вадим Антипин ("Стальные лисы"), Егор Аланов ("Векше Лейкерс"), Глеб Бабинцев ("Стальные Лисы"), Кирилл Голощапов ("Красная Армия"), Григорий Грязнов, Никита Зоркин (оба – "СКА-Варяги"), Богдан Жиляков ("Динамо" СПб), Даниил Журавлев ("Барс"), Андрей Прибыльский ("Динамо" М), Игорь Усманов ("Лада").



Нападающие: Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Павел Дорофеев, Никита Рожков, Юрий Платонов (все – "Стальные лисы"), Лев Комиссаров, Максим Соркин (оба "Красная Армия"), Семен Кизимов ("Лада"), Владислав Михайлов, Илья Круглов (оба – "Динамо" М), Данил Савунов ("Дизель"), Егор Степанов ("Белые медведи"), Дмитрий Силантьев ("Атланты"), Владислав Федоров ("Алмаз"), Захар Шабловский ("Спартак"), Илья Шкибтан (ЦСК ВВС).





Расписание матчей молодежной сборной:



Словакия – Россия - 11 апреля, 18:30

Россия – Чехия - 12 апреля, 15:00

Финляндия – Россия - 13 апреля, 13:00