Стал известен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020

Стала известна заявка молодежной сборной России на МЧМ-2020, который пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец, сообщает официальный сайт ФХР.

В окончательный список не попали: Никита Зоркин («СКА-Нева»), Михаил Гордеев («Сочи») и Сергей Телегин («Югра»), и нападающие Лев Комиссаров («Звезда») и Захар Шабловский («Спартак»).

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»).

защитники — Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).

нападающие — Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» М), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).

Соперниками сборной России станут: Канада, США, Чехия и Германия.

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