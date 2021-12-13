Стал известен окончательный состав Канады на молодежный чемпионат мира-2022

Сборная Канады определилась с окончательным составом команды на предстоящий молодежный чемпионат мира по хоккею-2022.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Бретт Брюшо («Лондон», OHL), Себастьян Косса («Эдмонтон», WHL), Дилан Гаранд («Кэмлупс», WHL).

Защитники: Лукас Кормье («Шарлоттаун», QMJHL), Кайден Гуле («Эдмонтон», WHL), Винсан Иорио («Брэндон», WHL), Карсон Ламбос («Виннипег», WHL), Оуэн Пауэр (университет Мичигана), Донован Себранго («Грэнд Рапидс», АХЛ), Ронан Сили («Эверетт», WHL), Олен Зеллвегер («Эверетт», WHL).

Нападающие: Коннор Бедард («Реджайна», WHL), Ксавье Бурго («Шавиниган», QMJHL), Маврик Бурк («Шавиниган», QMJHL), Уилл Кайлле («Виндзор», OHL), Эллиот Денуайе («Галифакс», QMJHL), Ридли Грэйг («Брэндон», WHL), Дилан Гюнтер («Эдмонтон», WHL), Кент Джонсон (университет Мичигана), Мэйсон Мактавиш («Петерборо», OHL), Джейк Нейборс («Эдмонтон», WHL), Коул Перфетти («Манитоба», АХЛ), Джастин Сурдиф («Ванкувер», WHL), Логан Станковен («Кэмлупс», WHL), Шейн Райт («Кингстон», OHL).

Meet Team Canada! ??



2?5? players — representing six provinces from British Columbia to New Brunswick — will wear the ? at the 2022 IIHF World Junior Championship.



ROSTER ? https://t.co/ggaiyea5Km

#WorldJuniors | #OurGameIsBack pic.twitter.com/L0yLeELXk1 — Hockey Canada (@HockeyCanada) December 13, 2021

Отметим, что в состав был вызван предстоящий фаворит драфта НХЛ-2022 форвард Шейн Райт, а также 16-летний нападающий Коннор Бедард.

МЧМ-2022 пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Канада играет в группе А вместе с такими сборными, как Финляндия, Германия, Чехия и Австрия.