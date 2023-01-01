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1 января, 02:36

США переиграли Финляндию и с первого места вышли в плей-офф МЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная США обыграла команду Финляндии в матче молодежного чемпионата мира — 6:2.

Американцы с первого места вышли в плей-офф, набрав 9 очков. Финны стали вторыми.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

США U20 — Финляндия U20 — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Люциус — 2 (Афко, Блэйк), 15:22 — 1:0. Кемелль — 2 (бол., Хеймосалми, Хямеэнахо), 16:27 — 1:1. Макгроэрти — 1 (бол., Хьюз, Огастин), 24:57 — 2:1. Знуггеруд — 4, 29:02 — 3:1. Хьюз — 3 (Кули, Знуггеруд), 34:48 — 4:1. Хямеэнахо — 1 (Хуухтанен, Хеймосалми), 35:15 — 4:2. Кули — 2 (Знуггеруд, Готье), 43:55 — 5:2. Хатсон — 1 (Знуггеруд, Кули), 56:15 — 6:2.

Вратари: Огастин — Коскенвуо.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (10+8+12) — 31 (6+14+11).

Судьи: Кэмпбелл, Харнебринг.

1 января. Монктон. Avenir Centre.

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