США обыграли Словакию и вышли в полуфинал МЧМ-2021

Сборная США обыграла Словакию (5:2) в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада).

В полуфинале турнира американцы сыграют с Финляндией. В другом полуфинальном матче встретятся Россия и Канада.

Матч США — Финляндия состоится во вторник, 5 января. Начало — в 5.30 (мск).

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

США U20 — Словакия U20 — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Калиев — 2 (бол., Болди, Зеграс), 10:44 — 1:0. Фариначчи — 3 (Джонсон, Берард), 31:55 — 2:0. Кауфилд — 2 (бол., Зеграс), 36:53 — 3:0. Кашлик — 1 (Немец, Коленич), 38:32 — 3:1. Сойка — 1 (бол., Княжко), 49:50 — 3:2. Фариначчи — 4 (Бринк), 55:46 — 4:2. Бенайерс — 1 (п.в., Бринк), 58:36 — 5:2.

Вратари: Найт — Латкоцы (58:29 — 58:36).

Штраф: 18 — 10.

Броски: 43 (12+15+16) — 18 (5+5+8).

Судьи: Лабонт, Пирс.

3 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».