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США — Россия: прямая трансляция матча молодежного чемпионата мира—2020

20:50
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В воскресенье, 29 декабря, сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии сыграет с США, начало — в 21.00 (мск). Трансляция матча доступна на официальном сайте ФХР.

Для россиян эта игра станет третьей на турнире после поражения от Чехии (3:4) и победы над Канадой (6:0). Американцы сначала уступили канадцам (4:6), а затем обыграли Германию (6:3).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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