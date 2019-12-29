США — Россия: прямая трансляция матча молодежного чемпионата мира—2020
20:50
В воскресенье, 29 декабря, сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии сыграет с США, начало — в 21.00 (мск). Трансляция матча доступна на официальном сайте ФХР.
Для россиян эта игра станет третьей на турнире после поражения от Чехии (3:4) и победы над Канадой (6:0). Американцы сначала уступили канадцам (4:6), а затем обыграли Германию (6:3).
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