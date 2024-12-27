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Молодежный ЧМ

Сегодня, 01:49

10:4! США разгромили Германию на МЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная США выиграла у команды Германии в матче молодежного чемпионата мира — 10:4.

У американцев Джеймс Хэгенс, Гейб Перро и Броди Цимер забросили по две шайбы, а также голами отметились Тревор Коннелли, Брендон Свобода, Кэри Тэрранс и Коул Айзерман.

Голы немецкой команды на счету Юлиуса Зумпфа, Давида Левандовски, Ленни Бооса и Тимо Ракдахеля.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

США U20 — Германия U20 — 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)

Голы: Хэгенс — 1 (Хатсон, Леонард), 8:07 — 1:0. Перро — 1 (Хэгенс, Леонард), 11:56 — 2:0. Коннелли — 1 (Айзерман), 21:38 — 3:0. Зумпф — 1 (бол., Тропманн), 25:00 — 3:1. Левандовски — 1, 29:23 — 3:2. Хэгенс — 2 (Перро), 34:01 — 4:2. Свобода — 1 (Уиллис, Фишер), 38:40 — 5:2. Перро — 2 (Хатсон, Хэгенс), 39:39 — 6:2. Терренс — 1 (Свобода), 43:04 — 7:2. Боос — 1 (Нихус, Шварц), 45:37 — 7:3. Цимер — 1 (Плант, Хатсон), 47:16 — 8:3. Цимер — 2 (Коннелли, Хатсон), 49:44 — 9:3. Рюкдашель — 1, 56:14 — 9:4. Айзерман — 1 (Хатсон, Нельсон), 58:13 — 10:4.

Вратари: Огастин — Петрух.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 56 (15+21+20) — 22 (6+11+5).

Судьи: Викман, Хольм.

26 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

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