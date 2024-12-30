Сборная США в овертайме уступила Финляндии на МЧМ-2025

Сборная США в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 уступила в овертайме Финляндии со счетом 3:4.

У американцев отличились Кэри Терранс, Коул Хатсон и Броди Зимер. В составе финнов шайбы забросили Артту Аласиуруа, Йессе Киискинен, Юлиус Миеттинен и Томас Уронен, забивший победный гол.

После этого матча США с 7 очками в трех играх занимает первое место в группе A, Финляндия с 5 очками — на второй строчке.

В следующем матче сборная США 1 января сыграет с Канадой, Финляндия 31 декабря встретится с Латвией.