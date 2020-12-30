США разгромили Чехию, забросив 7 шайб

Сборная США разгромила команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира (7:0). 19-летний нападающий Тревор Зеграс набрал 5 (2+3) очков.

Американцы занимают первое место в своей группе, имея 6 очков. Чехи идут на 4-й позиции.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

США U20 — Чехия U20 — 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Голы: Бринк — 1 (Берард), 25:33 — 1:0. Зеграс — 4 (Тран), 33:30 — 2:0. Бринк — 2 (Бенайерс, Джонсон), 35:56 — 3:0. Зеграс — 5 (Фэйбер, Йорк), 46:03 — 4:0. Калиев — 1 (бол., Йорк, Зеграс), 48:18 — 5:0. Кауфилд — 1 (бол., Зеграс, Йорк), 50:22 — 6:0. Болди — 4 (бол., Зеграс, Кауфилд), 51:22 — 7:0.

Вратари: Найт — Паржик (Малик, 51:22).

Штраф: 4 — 242.

Броски: 32 (8+15+9) — 22 (10+7+5).

Судьи: Кэмпбелл, Сэндлак.

29 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».