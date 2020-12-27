Сборная США разгромила Австрию на МЧМ, забросив 11 шайб

Сборная США в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Австрию со счетом 11:0.

Хет-трик оформил Мэттью Болди, дубль на счету Тревора Зеграса и Брендана Бриссона, еще по шайбе забросили Дрю Хэллесон, Джон Фариначчи, Брэтт Берард и Сэм Коланджело.

При этом сборная Австрии нанесла по воротам американцев всего 10 бросков.

После этого матча США с 3 очками занимает второе место в группе B, у Австрии ноль очков.