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Сборная США разгромила Австрию на МЧМ, забросив 11 шайб

27 декабря, Эдмонтон. США — Австрия (11:0). Американцы отмечают победу в матче. Фото IIHF
27 декабря, Эдмонтон. США — Австрия (11:0). Американцы отмечают победу в матче. Фото IIHF

Сборная США в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Австрию со счетом 11:0.

Хет-трик оформил Мэттью Болди, дубль на счету Тревора Зеграса и Брендана Бриссона, еще по шайбе забросили Дрю Хэллесон, Джон Фариначчи, Брэтт Берард и Сэм Коланджело.

При этом сборная Австрии нанесла по воротам американцев всего 10 бросков.

После этого матча США с 3 очками занимает второе место в группе B, у Австрии ноль очков.

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