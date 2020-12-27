Сборная США разгромила Австрию на МЧМ, забросив 11 шайб
Сборная США в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Австрию со счетом 11:0.
Хет-трик оформил Мэттью Болди, дубль на счету Тревора Зеграса и Брендана Бриссона, еще по шайбе забросили Дрю Хэллесон, Джон Фариначчи, Брэтт Берард и Сэм Коланджело.
При этом сборная Австрии нанесла по воротам американцев всего 10 бросков.
После этого матча США с 3 очками занимает второе место в группе B, у Австрии ноль очков.
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