Справедливо ли канадские судьи не засчитали гол России в матче со Швецией?
На старте матча МЧМ Россия — Швеция произошел спорный эпизод.
Канадские судьи не засчитали гол форварда Родиона Амирова. Арбитры сразу приняли такое решение и подтвердили его после видеоповтора. Скорее всего, отмена гола была справедливой — наш нападающий Василий Подколзин, который доставил шайбу на пятак, врезался в голкипера Йеспера Вальстедта, зацепил его, из-за шведский вратарь упал. При этом давление защитника «Тре Крунура» на Подколзина было слишком небольшим, чтобы считать скандинавского хоккеиста виновником эпизода.
This one gets called back, but what a net drive from Vasili Podkolzin (@Canucks) to set up Rodion Amirov (@MapleLeafs) with a tap-in (non) goal. pic.twitter.com/FkFqOPuy5R— EP Rinkside (@EPRinkside) December 31, 2020
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