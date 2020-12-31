Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Справедливо ли канадские судьи не засчитали гол России в матче со Швецией?

06:04
Родион Амиров. Фото ФХР
Родион Амиров. Фото ФХР
Теги:

На старте матча МЧМ Россия — Швеция произошел спорный эпизод.

Канадские судьи не засчитали гол форварда Родиона Амирова. Арбитры сразу приняли такое решение и подтвердили его после видеоповтора. Скорее всего, отмена гола была справедливой — наш нападающий Василий Подколзин, который доставил шайбу на пятак, врезался в голкипера Йеспера Вальстедта, зацепил его, из-за шведский вратарь упал. При этом давление защитника «Тре Крунура» на Подколзина было слишком небольшим, чтобы считать скандинавского хоккеиста виновником эпизода.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 46541
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир