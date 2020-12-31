Справедливо ли канадские судьи не засчитали гол России в матче со Швецией?

На старте матча МЧМ Россия — Швеция произошел спорный эпизод.

Канадские судьи не засчитали гол форварда Родиона Амирова. Арбитры сразу приняли такое решение и подтвердили его после видеоповтора. Скорее всего, отмена гола была справедливой — наш нападающий Василий Подколзин, который доставил шайбу на пятак, врезался в голкипера Йеспера Вальстедта, зацепил его, из-за шведский вратарь упал. При этом давление защитника «Тре Крунура» на Подколзина было слишком небольшим, чтобы считать скандинавского хоккеиста виновником эпизода.