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Спенсер Найт: «Бобровский — один из моих любимых вратарей»

00:40

Голкипер молодежно сборной США Спенсер Найт после победы над Россией (3:1) на МЧМ отметил, что игра получилась тяжелой. Также он поделился мнением о российском вратаре «Флориды» Сергее Бобровском. «Пантерз» ранее задрафтовали Найта.

— Тяжелая игра, Россия доставляла мне неудобства, — сказал Найт. — У них много опасных нападающих с быстрыми руками. Невозможно расслабиться. Особенно в меньшинстве.

— Что вы думаете о Сергее Бобровском?

— О, это один из моих любимых вратарей. Я слежу за ним, мне нравится его игра. Понимаю, на что вы намекаете. Надеюсь, мы еще с ним пересечемся. (Игорь Еронко)

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