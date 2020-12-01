Состав сборной США на МЧМ-2021

Стал известен расширенный состав молодежной сборной США для подготовки к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Эдмонтоне, информирует teamusa.usahockey.com. В него вошли 29 игроков. Команда в группе B сыграет со Швецией, Россией, Чехией и Австрией.

Состав сборной США:

вратари — Дрю Коммессо, Спенсер Найт и Дастин Вольф;

защитники — Брок Фэйбер, Дрю Хэллесон, Райан Джонсон, Джексон Лякомб, Кэм Макдональд, Джейк Сэндерсон, Генри Трун, Алекс Влашич и Кэм Йорк;

нападающие — Джон Бичер, Мэттью Бениэрс, Бретт Берард, Мэтью Болди, Томас Бордело, Бобби Бринк, Брэндан Бриссон, Коул Кофилд, Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Артур Калиев, Роберт Мастросимоне, Патрик Мойнихан, Ник Робертсон, Лэндон Слаггерт, Алекс Тюркотт и Трэвис Зеграс.