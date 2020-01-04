Состав сборной России на матч со Швецией. Аскаров будет защищать ворота
В составе сборной России не произошло никаких перестановок перед матчем полуфинала молодежного чемпионата мира-2020 против Швеции. Ворота российской команды вновь будет защищать Ярослав Аскаров.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Аскаров, Мифтахов.
1-е звено: Романов, Галенюк — Денисенко, Хованов, Соколов.
2-е звено: Пыленков, Замула — Дорофеев, Морозов, Александров.
3-е звено: Мисюль, Журавлев — Марченко, Воронков, Подколзин.
4-е звено: Малышев, Ртищев — Круглов, Грошев, Соркин.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию полуфинала МЧМ-2020 Швеция — Россия.
А вот и состав на полуфинал, изучаем ?#снамироссия pic.twitter.com/uMeGnglyvW— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2020
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