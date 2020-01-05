Состав сборной России на финал МЧМ-2020. Мифтахов — в воротах против Канады
Стал известен состав молодежной сборной России на финальный матч чемпионата мира против Канады. Место в воротах вместо Ярослава Аскарова займет Амир Мифтахов.
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Встреча начнется в 21.00 (мск).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
?Состав на финал: изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
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?Стартовое вбрасывание в 21:00 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
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