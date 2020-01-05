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Состав сборной России на финал МЧМ-2020. Мифтахов — в воротах против Канады

19:55
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Стал известен состав молодежной сборной России на финальный матч чемпионата мира против Канады. Место в воротах вместо Ярослава Аскарова займет Амир Мифтахов.

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Встреча начнется в 21.00 (мск).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Россия — Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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