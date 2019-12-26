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Состав России на стартовый матч молодежного ЧМ против Чехии

16:06
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Стал известен состав сборной России на первый матч группового турнира молодежного ЧМ против Чехии. Как ранее сообщалось, место в воротах команды займет Ярослав Аскаров.

Полностью состав выглядит следующим образом: Аскаров (Мифтахов); Романов — , Денисенко — Хованов — Дорофеев; Антон Малышев — Егор Замула, Егор Соколов — Дмитрий Воронков -Никита Александров; Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин; Никита Ртищев — Максим Соркин — Максим Грошев.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча Чехия — Россия

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