Состав России на стартовый матч молодежного ЧМ против Чехии

Стал известен состав сборной России на первый матч группового турнира молодежного ЧМ против Чехии. Как ранее сообщалось, место в воротах команды займет Ярослав Аскаров.

Полностью состав выглядит следующим образом: Аскаров (Мифтахов); Романов — , Денисенко — Хованов — Дорофеев; Антон Малышев — Егор Замула, Егор Соколов — Дмитрий Воронков -Никита Александров; Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин; Никита Ртищев — Максим Соркин — Максим Грошев.

?Есть состав на стартовый матч молодёжного чемпионата мира. Изучаем и готовимся болеть! #снамироссия pic.twitter.com/ZeiT0dz7Gl — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2019

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча Чехия — Россия