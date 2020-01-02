Состав России на четвертьфинал МЧМ-2020 со Швейцарией

Стали известен состав сборной России на 1/4 финала молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии.

? Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссия pic.twitter.com/OVZ6UnXHRM — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020

Вратари: Аскаров, Мифтахов.

1-е звено: Романов, Галенюк, Денисенко, Хованов, Соколов.

2-е звено: Пыленков, Замула, Дорофеев, Морозов, Александров.

3-е звено: Мисюль, Журавлев, Марченко, Воронков, Подколзин.

4-е звено: Малышев, Ртищев, Круглов, Грошев, Соркин.

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.