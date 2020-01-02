Состав России на четвертьфинал МЧМ-2020 со Швейцарией
13:22
Стали известен состав сборной России на 1/4 финала молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии.
? Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссия pic.twitter.com/OVZ6UnXHRM— Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020
Вратари: Аскаров, Мифтахов.
1-е звено: Романов, Галенюк, Денисенко, Хованов, Соколов.
2-е звено: Пыленков, Замула, Дорофеев, Морозов, Александров.
3-е звено: Мисюль, Журавлев, Марченко, Воронков, Подколзин.
4-е звено: Малышев, Ртищев, Круглов, Грошев, Соркин.
Матч начнется в 14.30 по московскому времени.
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