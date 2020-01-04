Состав молодежной сборной Швеции на полуфинал против России

Сборные Швеции и России поспорят за выход в финал молодежного чемпионата мира. Стал известен состав шведской сборной, сообщает HockeyNews.se.

Место в воротах должен занять Хуго Альнефельт. Также в матче примет участие защитник Расмус Сандин, который в четвертьфинале против Чехии получил рецидив травмы кисти.