Стал известен состав молодежной сборной России на матч ЧМ-2020 против команды США. Тренерский штаб не стал вносить изменений в состав по сравнению с матчем против Канады (6:0). На игру заявлен вратарский дуэт Амир Мифтахов — Ярослав Аскаров.

Команды встретятся 29 декабря, начало матча в 21.00 (мск). После двух туров в активе каждой команды группы B по одной победе и одному поражению.