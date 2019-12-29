Состав молодежной сборной России на матч с США. Заявлен вратарский дуэт Мифтахов — Аскаров
19:42
Стал известен состав молодежной сборной России на матч ЧМ-2020 против команды США. Тренерский штаб не стал вносить изменений в состав по сравнению с матчем против Канады (6:0). На игру заявлен вратарский дуэт Амир Мифтахов — Ярослав Аскаров.
Команды встретятся 29 декабря, начало матча в 21.00 (мск). После двух туров в активе каждой команды группы B по одной победе и одному поражению.
? МЧМ 2020: состав на матч с американцами.— Хоккей России (@russiahockey) December 29, 2019
Смотреть можно будет на @MatchTV, на сайте Первого канала и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/QnpG0uYkwd
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